In un sondaggio anonimo condotto da The Athletic tra i giocatori NBA, il centro turco dei Rockets ha ricevuto il maggior numero di voti come il giocatore più sopravvalutato. Questa scelta ha attirato l'attenzione, poiché rappresenta un'opinione diretta dei colleghi sui propri compagni di squadra. Il risultato ha suscitato discussioni tra appassionati e analisti, che si sono chiesti quanto questa percezione rifletta le effettive capacità del giocatore.

Alperen Sengun è il giocatore Nba più sopravvalutato, secondo i suoi colleghi. È il sorprendente risultato del sondaggio anonimo condotto da The Athletic, la sezione sportiva del New York Times, che ha chiesto ai giocatori di esprimere una preferenza rispetto a varie categorie di merito. O demerito come in questo caso, quello che fa più rumore. Eppure il centro turco degli Houston Rockets Sengun si è guadagnato la seconda chiamata consecutiva all’All Star Game e ha esibito 20.4 punti - tirando col 51.9% dal campo - 8.9 rimbalzi e 6.2 assist di media nelle 72 partite giocate in stagione regolare. E allora sorprende che sia finito davanti a...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sengun votato giocatore più sopravvalutato dai colleghi. Ma hanno davvero ragione?

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