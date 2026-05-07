Durante un interrogatorio, l'indagato è stato ascoltato mentre rispondeva a una domanda sulla sua presunta colpevolezza. Il soggetto ha affermato di essere innocente, mentre un'altra persona presente ha riferito di aver ascoltato una conversazione che potrebbe mettere in discussione questa versione. Le intercettazioni sono al centro dell'attenzione e sono state consegnate alle autorità per ulteriori analisi.

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, è la prova che ha mentito","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, gli audio non dimostrano l'omicidio","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, l'ho sempre pensato","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, a uccidere Chiara è stato Stasi","index":3}.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sempio intercettato: secondo voi è colpevole?

Full: Lin Chen brings his deaf-mute daughter home, is humiliated, his wife reveals his identity

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