Dopo la notifica di chiusura delle indagini, gli avvocati di Andrea Sempio hanno commentato la decisione della Procura di Pavia. La comunicazione non presenta novità rispetto alle accuse già formulate, ma la richiesta di imputazione rimane particolarmente grave, con l’accusa di omicidio volontario aggravato da motivi futili e crudeltà. La difesa ha preso atto delle risultanze, mentre il processo si avvicina alla fase successiva.

Milano, 7 maggio 2026 – A stretto giro dalla notifica di chiusura delle indagini, che la Procura di Pavia ha inviato ad Andrea Sempio -accusato dell'omicidio volontario di Chiara Poggi con l’aggravante di motivi abietti e futili e della crudeltà- arriva la replica degli avvocati difensori. "L'avviso è conferma a quella che era l'imputazione nell'invito a comparire per ieri. Quanto alla portata della accusa, non c'è nessuna novità", ha detto Liborio Cataliotti, che con Angela Taccia difende Sempio nell’ambito dell'inchiesta di Garlasco. La Procura di Pavia ha chiuso la nuova indagine sul delitto di Garlasco:...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sempio, i legali sulla chiusura dell’indagine: “Nella notifica nessuna novità, ma l’imputazione è la più pesante possibile”

Notizie correlate

Garlasco, l’avvocato di Marco Poggi sull’intercettazione di Sempio: “Nessuna confessione, è indagine sul nulla”In merito alle presunte intercettazioni di Andrea Sempio l'avvocato Francesco Campagna, legale di Marco Poggi, ha dichiarato a Fanpage.

Leggi anche: A Bergamo più multe, ma la notifica online rallenta i pagamenti: incassi giù

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Garlasco, Legale Marco Poggi: 'Audio Sempio non è una confessione'; Vita in diretta 2025/26 - I legali di Sempio: Non risponderà ai pm - 05/05/2026 - Video; Andrea Sempio non risponderà alle domande dei pm. I legali: Indagini non concluse, per lui una consulenza personologica; Garlasco, oggi l'interrogatorio delle gemelle Cappa. I legali di Sempio: Non risponderà a pm.

Garlasco, gli avvocati di Sempio minimizzano l'audio: Sapeva di essere intercettato, commentava un podcastI legali di Andrea Sempio difendono il loro assistito sostenendo che sapesse di essere intercettato e rimandano i commenti solo dopo aver sentito gli audio ... virgilio.it

Delitto di Garlasco, i legali di Andrea Sempio lavora per smontare le intercettazioni: Commentava un podcastI legali di Andrea Sempio, nuovo indagato per il delitto di Garlasco, sono al lavoro per recuperare del materiale audio che possa smontare le accuse dei pm di Pavia, in particolar modo quelle legate a ... tpi.it

La Procura di Pavia, dopo aver chiuso l'inchiesta su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi con la notifica dell'avviso di conclusione indagini, trasmetterà alla Procura generale di Milano, come preannunciato, le carte degli accertamenti effettuati in poco - facebook.com facebook

++ Notificata ad Andrea Sempio la chiusura dell'inchiesta ++ (ANSA) x.com