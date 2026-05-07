Garlasco l’avvocato di Marco Poggi sull’intercettazione di Sempio | Nessuna confessione è indagine sul nulla
L'avvocato di Marco Poggi ha commentato le intercettazioni di Andrea Sempio, affermando che non si tratta di confessioni e che si tratta di un'indagine priva di elementi concreti. La dichiarazione è stata rilasciata a Fanpage, in merito alle conversazioni captate dalle forze dell'ordine. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo ai contenuti delle intercettazioni o alle eventuali implicazioni legali.
In merito alle presunte intercettazioni di Andrea Sempio l'avvocato Francesco Campagna, legale di Marco Poggi, ha dichiarato a Fanpage.it: "Parlare di una confessione mi sembra veramente surreale. È un'indagine sul nulla".🔗 Leggi su Fanpage.it
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I destini incrociati di Andrea Sempio e Marco Poggi x.com