A Bergamo più multe ma la notifica online rallenta i pagamenti | incassi giù

A Bergamo, il totale delle multe riscosse si attesta a circa 8,4 milioni di euro, con una diminuzione di 500mila rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La sospensione delle notifiche online ha causato un rallentamento nei pagamenti, facendo scendere gli incassi. Il responsabile del settore ha dichiarato che, grazie a un nuovo sistema di riscossione, la situazione attuale risulta essere sotto controllo.

LE SANZIONI. Riscossi circa 8,4 milioni, 500mila euro in meno del 2024. Angeloni: «Nuovo sistema di riscossione, la situazione ora è regolare». Un «tesoretto» da quasi 8,4 milioni di euro, in calo però di circa mezzo milione rispetto all’anno precedente, nonostante un numero più alto di verbali. È quanto ha incassato nel 2025 il Comune di Bergamo alla voce multe e sanzioni per violazioni del Codice della strada. Più contravvenzioni, ma meno introiti, a causa di un fattore tecnico legato alla nuova procedura di notifica digitale, introdotta proprio l’anno scorso che ha rallentato i tempi di pagamento. Una volta corretti gli «intoppi», Palazzo Frizzoni prevede di tornare a un tasso di riscossione intorno al 60% del totale, uno dei più alti in Italia, secondo l’Amministrazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - A Bergamo più multe, ma la notifica online rallenta i pagamenti: incassi giù Confcommercio Bergamo, i pagamenti digitali superano oltre il 60% degli incassi per la metà delle impreseLa trasformazione digitale nei pagamenti dei pubblici esercizi e delle attività commerciali lombarde è ormai un dato di fatto, ma c’è ancora spazio... Ritardi nei pagamenti: incassi più rapidi grazie a LiaSI CHIAMA ‘Lia’ la nuova piattaforma basata su intelligenza artificiale progettata per supportare le imprese nella gestione e nell’ottimizzazione dei... Temi più discussi: A Bergamo più multe, ma la notifica online rallenta i pagamenti: incassi giù; Bergamo terza città di Lombardia per incassi da multe: nel 2025 sanzioni per 8,4 milioni di euro; Multe a Milano, nel 2025 incassati 178 milioni: la città è prima in Italia (e ogni cittadino paga 130 euro); Sanzioni stradali, a Monza incassati 5,7 milioni: media procapite tra le più basse in Lombardia. A Bergamo più multe, ma la notifica online rallenta i pagamenti: incassi giùRiscossi circa 8,4 milioni, 500mila euro in meno del 2024. Angeloni: «Nuovo sistema di riscossione, la situazione ora è regolare». ecodibergamo.it Bergamo terza città di Lombardia per incassi da multe: nel 2025 sanzioni per 8,4 milioni di euroBonate Sopra con 542 euro a testa: ai vertici della classifica nel rapporto fra contravvenzioni e abitanti. In crescita del 6,2% annuo i premi delle Rc auto ... bergamo.corriere.it #Juve in partenza per Bergamo #AtalantaJuve - facebook.com facebook ' ! @SerieA_EN @Atalanta_BC Bergamo 20:45 CEST #AtalantaJuve Powered by @Jeep_People x.com