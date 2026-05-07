Sempio e Chiara intercettazioni piene di non comprensibile Ma cosa sta emergendo dubbio pesantissimo

Da liberoquotidiano.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono emerse intercettazioni in cui le conversazioni tra Sempio e Chiara risultano difficili da comprendere. Sempio afferma di poter chiarire le registrazioni una volta che avrà accesso alle captazioni. La questione riguarda il contenuto delle intercettazioni e la possibilità di interpretarne correttamente il significato, sollevando dubbi sulla chiarezza delle comunicazioni captate.

" Andrea Sempio ritiene di essere in grado di spiegare le captazioni, una volta che le avrà ascoltate e contestualizzate", intercettazioni telefoniche e ambientali (una dozzina in tutto) trascritte, ma non consegnate o fatte ascoltare alla difesa dell'indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi. Ad affermarlo è l'avvocato Liborio Cataliotti, ai microfoni di Dentro la notizia. Pochi minuti prima i profili social del Tg1 hanno riportato le intercettazioni risalenti al 14 aprile del 2025 (un mese dopo l'ufficialità della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco ) in cui il 38enne, parlando da solo, dice di aver telefonato a Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e di visto i video intimi tra la vittima e il fidanzato Alberto Stasi, fino a oggi unico condannato per l'omicidio e che sta scontando 16 anni di carcere.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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