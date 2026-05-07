Sono emerse intercettazioni in cui le conversazioni tra Sempio e Chiara risultano difficili da comprendere. Sempio afferma di poter chiarire le registrazioni una volta che avrà accesso alle captazioni. La questione riguarda il contenuto delle intercettazioni e la possibilità di interpretarne correttamente il significato, sollevando dubbi sulla chiarezza delle comunicazioni captate.

" Andrea Sempio ritiene di essere in grado di spiegare le captazioni, una volta che le avrà ascoltate e contestualizzate", intercettazioni telefoniche e ambientali (una dozzina in tutto) trascritte, ma non consegnate o fatte ascoltare alla difesa dell'indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi. Ad affermarlo è l'avvocato Liborio Cataliotti, ai microfoni di Dentro la notizia. Pochi minuti prima i profili social del Tg1 hanno riportato le intercettazioni risalenti al 14 aprile del 2025 (un mese dopo l'ufficialità della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco ) in cui il 38enne, parlando da solo, dice di aver telefonato a Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e di visto i video intimi tra la vittima e il fidanzato Alberto Stasi, fino a oggi unico condannato per l'omicidio e che sta scontando 16 anni di carcere.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sempio e Chiara, "intercettazioni piene di non comprensibile". Ma... cosa sta emergendo, dubbio pesantissimo

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Sempio intercettato da solo in auto: Vidi video Chiara, rifiutò il mio approccioLeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, testimonianza Marco Poggi finita dopo due ore. Sempio ancora dai pm LIVE ... tg24.sky.it

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Delitto di #Garlasco: Sempio intercettato avrebbe parlato dei video intimi di Chiara e delle chiamate a casa Poggi. “Non ci è stato fatto sentire nessun audio. Frasi non contestualizzate, in brogliaccio molte non comprensibili. Lui dice che imitava una conduttrice - facebook.com facebook

Garlasco. Sempio intercettato: “Ho visto il video di Chiara e Alberto”. #6maggio x.com