Garlasco intercettazioni choc di Sempio | Chiara mi ha rifiutato

Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, è stato ascoltato per circa tre ore e mezza presso la Procura di Pavia. Durante le intercettazioni, sono state ascoltate sue affermazioni in cui riferisce che Chiara lo avrebbe rifiutato. L’uomo ha deciso di non rispondere alle domande degli inquirenti, come annunciato dai suoi avvocati prima dell’interrogatorio.

Andrea Sempio è uscito dalla Procura di Pavia dopo tre ore e mezza. Il 38enne, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, si è avvalso della facoltà di non rispondere, come i suoi avvocati avevano annunciato il giorno prima. In auto, scortato da un veicolo della polizia giudiziaria, ha attraversato il muro di telecamere e giornalisti senza fermarsi. I suoi legali, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno parlato per lui: «Non c’è sostanzialmente nulla di nuovo, è tutto spiegabilissimo. Siamo calmi e lucidi». Dall’altra parte, il procuratore aggiunto Stefano Civardi e le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza hanno parlato per oltre tre ore,...🔗 Leggi su Panorama.it

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Garlasco, il mistero sulla casa della nonna di Chiara Poggi - Storie italiane 10/12/2025

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Garlasco, Andrea Sempio intercettato: ha tentato un approccio e Chiara Poggi ha rifiutato. Avrebbe chiamato la ragazza al telefono prima del delitto #ANSA x.com