Nuovi sviluppi emergono nel caso di Garlasco con la diffusione di intercettazioni telefoniche. Secondo quanto riferito dal Tg1, una conversazione registra un tentativo di contatto da parte di Sempio, interrotto quando Chiara Poggi avrebbe attaccato il telefono. Queste registrazioni si aggiungono alle evidenze raccolte nel processo e sono state rese note durante l’attesa giornata di aggiornamenti sul procedimento giudiziario.

Nuovi colpi di scena sul caso Garlasco e sul’omicidio di Chiara Poggi. Nell’atteso giorno dell’interrogatorio dell’indagato Andrea Sempio in Procura a Pavia, che aveva annunciato ieri per bocca dei suoi legali di avvalersi della facoltà di non rispondere, i pm avrebbero acquisito e svelato all’indagato intercettazioni inedite, anticipate in esclusiva dal Tg1 sui suoi canali social. Per la procura di Pavia e i carabinieri di Milano sarebbe la incastrerebbe Andrea Sempio. Sui profili ufficiali del telegiornale del servizio pubblico, diretto da Gianmarco Chiocci, sono state pubblicate due diverse grafiche sui contenuti di queste nuove...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Garlasco, il Tg1 svela le nuove intercettazioni di Sempio: “Tentato un approccio ma Chiara attaccò il telefono”

Garlasco News: Nuove Intercettazioni di Stefania Cappa e le 50 Querele (o esposti)

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