I Time Twisters in concerto all' Hard Rock Cafè

Venerdì 10 aprile, i Time Twisters saranno sul palco dell'Hard Rock Cafe di Firenze. La band è composta da amici che condividono la passione per i classici del rock degli anni ’90 e si esibirà in un concerto live. L'evento è previsto per la serata e vedrà il gruppo proporre brani noti di quel periodo musicale.

Venerdì 10 aprile saliranno sul palco di Hard Rock Cafe Firenze i TIME TWISTERS, il gruppo nato da amici appassionati dei grandi classici del rock degli anni ’90. Una serata coinvolgente con tutto il rock degli anni '90, dai Guns 'N Roses ai Muse, fino ad arrivare ai Ramones. A far loro da gruppo spalla si esibiranno a partire dalle ore 20.45 i Rec 101. E come ormai da tradizione, con il sopraggiungere della primavera, il Cafe di Firenze ripropone da oggi il Fresh Beats Menù che arricchisce l’offerta culinaria del locale. Piatti dal sapore di vacanza a base di carne e di pesce accompagnati da verdure di stagione e agrumi ma che mantengono il carattere deciso e identificativo di Hard Rock. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it All'Hard Rock Cafè i Catch The Giant in concertoHard Rock Cafe Firenze chiude gli appuntamenti con la musica dal vivo con le atmosfere coinvolgente dei Catch The Giant che si esibiranno sul palco... All'Hard Rock Cafè di Firenze i Game Boys in concertoLa band è formata da quattro musicisti e da due cantanti/vocalist che si sono conosciuti nel 2019. LIVE: Hurricane Melissa aftermath in Jamaica