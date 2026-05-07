Semifinale Amici 25 registrazione serale 7 Maggio 2026 | le anticipazioni

Da anticipazionitv.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La semifinale del serale di Amici 25, registrata il 7 maggio 2026, ha visto affrontarsi gli allievi in prove importanti. Durante la registrazione si sono svolte varie sfide che hanno portato a nuovi giudizi sui concorrenti ancora in corsa. Sono emerse anche discussioni tra i professori riguardo le performance e le decisioni da prendere. La puntata si prepara a trasmettere i risultati di questa fase cruciale del programma.

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La semifinale del serale di Amici 25, registrata il 7 maggio 2026, è stata caratterizzata da sfide decisive, discussioni tra professori e nuovi verdetti sugli allievi ancora in gara. La puntata, in onda sabato 9 maggio su Canale 5, definisce i primi finalisti e lascia aperti diversi scenari soprattutto per il canto, tra ballottaggi e premi assegnati nel corso della serata. Ex di Amici verso X-Factor 2026: il nome Amici 25, registrazione 7 Maggio 2026: giudici e ospiti della semifinale. In studio, per questa semifinale di Amici 25, sono presenti i giudici Elena D’Amario, Amadeus e Gigi D’Alessio, affiancati dal giudice speciale Cristiano Malgioglio.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Serale Amici 2026, anticipazioni: tripla eliminazione

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