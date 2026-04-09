Nella registrazione del 9 aprile 2026 del Serale di Amici 25 sono stati registrati gli episodi che andranno in onda sabato sera su Canale 5. Le anticipazioni riguardano la quarta puntata, che si prepara a essere trasmessa tra pochi giorni. Le immagini e le scene registrate forniscono un'anteprima di ciò che il pubblico potrà vedere in televisione.

La registrazione del Serale di Amici 25 del 9 Aprile 2026 svela cosa accadrà nella quarta puntata in onda sabato sera su Canale 5. Le squadre tornano a sfidarsi tra esibizioni, guanti di sfida e giudizi della giuria composta da Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con la presenza del giudice speciale Cristiano Malgioglio. Non mancano ospiti e momenti di spettacolo, mentre la gara entra sempre più nel vivo con nuovi allievi a rischio eliminazione. Quanto guadagnano i professori del talent Amici 25: gli ospiti della quarta puntata del Serale. Nella puntata del Serale di Amici 25 spazio anche agli ospiti. In studio arriva J-Ax, che presenta il brano “Italia Starter Pack”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Serale Amici 25, registrazione 9 Aprile 2026: le anticipazioni

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Serale Amici 2026, anticipazioni: tripla eliminazione

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BUONGIORNO AMICI Oggi si registra la quarta puntata del serale di #Amici25 Siete pronti a scoprire cosa accadrà A questa sera x.com