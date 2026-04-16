Serale Amici 25 registrazione 16 Aprile 2026 | le anticipazioni

La registrazione del Serale di Amici 25 si è svolta giovedì 16 aprile 2026, e le puntate saranno trasmesse sabato 18 aprile in prima serata su Canale 5. La registrazione ha coinvolto i concorrenti e i coach, con le esibizioni che saranno trasmesse nel corso della serata. La produzione ha concluso le riprese nel rispetto del calendario previsto, e ora si attende la messa in onda.

È in corso la registrazione del Serale di Amici 25 di giovedì 16 aprile 2026, in vista della messa in onda prevista per sabato 18 aprile in prima serata su Canale 5. Le prime anticipazioni riguardano soprattutto gli ospiti e la composizione delle squadre ancora in gara, mentre per manche, ballottaggi ed eliminazione si attendono aggiornamenti nelle prossime ore. Quanto guadagna in un anno Maria De Filippi anche grazie ad Amici Amici 25: gli ospiti della quinta puntata del Serale. Dalle comunicazioni ufficiali e dai social di Amici 25, sono stati annunciati diversi ospiti per questa puntata. Tra i giudici confermati troviamo Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio nel ruolo di giudice speciale.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Serale Amici 25, registrazione 16 Aprile 2026: le anticipazioni Serale Amici 2026, anticipazioni: tripla eliminazione Notizie correlate Serale Amici 25, registrazione 9 Aprile 2026: le anticipazioniLa registrazione del Serale di Amici 25 del 9 Aprile 2026 svela cosa accadrà nella quarta puntata in onda sabato sera su Canale 5. Serale Amici 25, registrazione 2 Aprile 2026: eliminati e anticipazioniLa terza puntata del Serale di Amici 25 è stata registrata a Roma giovedì 2 Aprile 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Amici 25 Serale, anticipazioni: bordate a Belen, tra Zerbi e Pettinelli volano uova e tre big a rischio addio; Amici 25, Anticipazioni Serale: gli ospiti e gli eliminati della quarta puntata; Amici 25, le anticipazioni del serale dell'11 aprile: cosa succederà e chi sarà eliminato?; Amici 25, anticipazioni quarta puntata del serale: tre allievi ballottaggio per l'elimiazione. Registrazione Amici 25 Serale 2026| Anticipazioni ed eliminato 18 aprile: arriva la prima comparata di cantoOggi 16 aprile 2026 c'è la nuova registrazione del serale di Amici 25: ecco le sfide e tutte le anticipazioni sull'eliminato ... ilsussidiario.net Amici 25, anticipazioni quinta puntata del serale: ecco chi sono i 3 allievi al ballottaggio per l’eliminazioneSono appena terminate le registrazioni della quinta puntata del serale di Amici 25, il fortunato talent show di Maria De Filippi nel quale g ... isaechia.it Anticipazioni puntata serale : Ballottaggio finale tra : Kiara , Riccardo e Lorenzo . Nuovo attacco da parte di Gigi alla Pettinelli: "tu non sei una cantante, non sai cosa provano i cantanti" e poi "solo gli stupidì non cambiano idea". #amici25 - facebook.com facebook Vanessa Incontrada ospite della quinta puntata del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 18 Aprile in prima serata su Canale 5 x.com