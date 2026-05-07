Sembra semplice ma cambia il look
Con l’arrivo della bella stagione, le condizioni meteorologiche spesso cambiano nel corso della giornata, rendendo necessario scegliere con attenzione cosa indossare. La varietà di temperature e umidità invita a sperimentare diversi abbinamenti per adattarsi alle variazioni. Anche se sembra semplice, trovare un look che sia pratico e alla moda richiede una buona dose di attenzione e capacità di combinare capi diversi.
L a bella stagione, con il suo clima imprevedibile, richiede una buona dose di ingegno in fatto di outfit. La parola d’ordine ormai la conosciamo tutte: layering, ovvero l’arte di indossare strati ( layer, in inglese) sovrapposti per coprisi e scoprirsi all’occorrenza in base alle temperature ballerine. Eppure rinunciare alla giacca, anche in chiave estiva, a volte è impossibile. Come ovviare al problema? Come abbinare la camicia bianca: 5 idee sofisticate per valorizzare un grande classico X Leggi anche › Una. o centomila: come la camicia nessuna mai. Guida alle tendenze 2026 da conoscere Sfilate e street style sono d’accordo: non c’è niente di meglio di una maxi camicia per risolvere in men che non si dica il dilemma della Primavera Estate 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it
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