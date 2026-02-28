Liam Delap, calciatore noto per le sue abilità in campo, sorprende anche per una particolare capacità matematica: riesce a calcolare rapidamente le radici cubiche. Su un sito inglese, si racconta di un trucco semplice che ha condiviso, utile per impressionare durante le feste. Questa tecnica, facile da imparare, permette di eseguire calcoli complessi in modo rapido e senza strumenti elettronici.

Sito inglese: Liam Delap ha un trucco interessante per le feste che non ti aspetteresti davvero che un calciatore tiri fuori dal sacco. L’attaccante del Chelsea è andato in video alcune volte mostrando la sua bizzarra abilità matematica nel calcolare rapidamente le radici cubiche di grandi numeri. Delap lo ha mostrato di nuovo a TNT Sports all’inizio di questa settimana, con la clip diventata virale sui social media mentre dava una risposta immediata alla domanda: “Qual è la radice cubica di 148.877?” Potrebbe piacerti Come elaborare istantaneamente le radici cubiche nella tua testa. Per quelli di voi che hanno bisogno del promemoria. sapete come un numero quadrato è un numero moltiplicato per se stesso (ad esempio 7 x 7 = 49)? Un numero cubico è il risultato della moltiplicazione di un numero per se stesso due volte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Come Liam Delap riesce a calcolare velocemente le radici cubiche e sembra un genio della matematica, e il semplice trucco che puoi imparare a farlo da solo

“È stato bravissimo con i giocatori più giovani della squadra, in particolare con Liam Delap, a cui è stata data la responsabilità di brillare e l’ha afferrata con entrambe le mani” L’ex stella dell’Hull City parla di ciò che Liam Rosenior ha portato al clubSito inglese: Il periodo di 18 mesi di Liam Rosenior alla guida dell’Hull City ha segnato il primo lavoro permanente nella dirigenza dell’ex...

Cassetto che non scorre, il trucco della cera per farlo scivolare nuovamenteQuante volte ci siamo trovati alle prese con un cassetto che non scorre bene e ci mette a dura prova? Purtroppo, è un problema più comune di quel che...

Una selezione di notizie su Come Liam Delap.

Argomenti discussi: Parker molto deluso dopo che il Burnley non riesce a dare seguito alla vittoria in campionato.

La Juventus starebbe valutando Liam Delap per il mercato estivoIn attesa di capire come si concluderà la stagione in corso, la Juventus starebbe valutando l’ingaggio di Liam Delap già nella prossima sessione estiva di calciomercato. Considerato dagli addetti ai ... it.blastingnews.com

Delap, radar Juve accesi: clausola scattata, lo United e quel retroscena SheeranTORINO - Stavolta, ecco, la pinta da mandare giù sarà più amara del solito. È finita la storia tra l'Ipswich Town e la Premier League: con il ko contro il Newcastle (3-0, senz'appello), i Blues si ... tuttosport.com