WhatsApp ha annunciato un aggiornamento che permette agli utenti di inviare messaggi anche a chi non possiede l’app. Questa funzione si integra con i numeri di telefono, consentendo di comunicare senza che l’altra persona debba essere iscritta alla piattaforma. La modifica riguarda tutte le versioni dell’app e entrerà in vigore nelle prossime settimane. La novità cambia le modalità di contatto senza modificare le impostazioni di privacy.

WhatsApp ha deciso di cambiare le regole della comunicazione con una novità che sembra rivoluzionaria: scrivere anche a chi non ha l’app. Ebbene sì, la funzione in questione, chiamata “ guest chat ”, è già in fase di test su iPhone, Android e Web, ed a prima vista sembra eliminare una delle barriere storiche della piattaforma. Ma dietro questa apertura si nascondono limiti importanti e alcuni aspetti da capire bene, visto che non si tratta di una chat “ normale ”, né di un accesso completo al servizio. Ecco come funziona davvero e cosa cambia per gli utenti! La nuova funzione introduce un sistema semplice ma innovativo: l’utente con WhatsApp può generare un link di invito direttamente dalla sezione “ Invita un amico ” o dalla lista contatti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - WhatsApp cambia le regole: ora puoi scrivere anche a chi non ha l’app (ma non è come sembra)

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