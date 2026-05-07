Semafori più tecnologici nel capoluogo

Nel capoluogo sono stati installati semafori più tecnologici per ottimizzare il flusso del traffico. Questi sistemi consentono una gestione da remoto e una manutenzione più efficiente, oltre a permettere il monitoraggio continuo delle condizioni di funzionamento. La nuova infrastruttura mira a ridurre le congestioni e migliorare la sicurezza stradale attraverso tecnologie più avanzate. La sostituzione dei semafori tradizionali con modelli più moderni rappresenta un intervento chiave nel settore della mobilità urbana.

Migliorare lo scorrimento del traffico, la manutenzione e gestione da remoto, il monitoraggio del flusso in tempo reale e ridurre le code e insieme le emissioni inquinanti: il progetto elaborato dall’ amministrazione comunale, che ha coinvolto tutti gli impianti semaforici della città, si è concluso nei giorni scorsi per la parte tecnica. Tra il 2025 e i primi mesi di quest’anno sono stati investiti 70 mila euro, principalmente per completare la sostituzione dei vecchi regolatori di tutti i semafori con apparecchi di ultima generazione e per installare i nuovi router, ovvero i dispositivi che permettono la connessione della centralina locale del semaforo alla rete centrale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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