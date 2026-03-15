Traffico più sicuro | Semafori col conto alla rovescia

A Cesena, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione proposta da Cesena 2024 per installare dispositivi elettronici a conto alla rovescia sui semafori delle principali intersezioni del centro e delle zone limitrofe. L'obiettivo è migliorare la sicurezza nel traffico pedonale e veicolare, rendendo più chiara e anticipata la durata del rosso e del verde. La decisione riguarda sia semafori pedonali che veicolari distribuiti nel territorio comunale.

Cesena, 15 marzo 2026 – La mozione presentata da Cesena 2024 per l’implementazione di dispositivi elettronici a conto alla rovescia (countdown) presso le principali intersezioni semaforiche del territorio comunale, pedonali e veicolari è stata approvata all’unanimità. L’iniziativa si pone l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza stradale, ridurre l’impatto ambientale e promuovere una cultura della mobilità consapevole. “L’obiettivo non è solo tecnico, ma anche culturale – afferma il consigliere Piero Berti – intendiamo fornire ai cittadini strumenti che riducano l’incertezza in prossimità dei semafori, oltre a dare uno strumento in più per ridurre le infrazioni del codice della strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Traffico più sicuro: “Semafori col conto alla rovescia” Articoli correlati Semafori T-Red, arriva il conto alla rovescia: ok all'istallazione dei timer agli incroci di ModenaReperire i fondi necessari all’installazione dei countdown semaforici sul territorio comunale, dando priorità agli incroci già dotati di sistemi... Semafori per veicoli di trasporto pubblico @GuidaeVai_QuizPatente Una raccolta di contenuti su Traffico più sicuro Semafori col conto... Temi più discussi: Traffico più sicuro: Semafori col conto alla rovescia; Buccinasco, Nuovi semafori con telecamere in via Lomellina e viale Lombardia; Nuova Rotatoria Tra Via Canapa E Via Bacchelli Semafori Temporanei; E dopo la guida autonoma? Le auto connesse e cooperative. Traffico più sicuro: Semafori col conto alla rovesciaApprovata la mozione di Cesena 2024 per l’implementazione di dispositivi elettronici a countdown presso le principali intersezioni semaforiche del territorio comunale, pedonali e veicolari. Verranno ... ilrestodelcarlino.it Corda Molle, sulla gratuità retromarcia con traffico in tiltIl rinvio della firma della convenzione per scongiurare i costi del pedaggio e l’introduzione di due mesi di verifiche dei flussi veicolari suscita non poche perplessità ... giornaledibrescia.it I tempi per la riapertura al traffico della strada che sale dalla Costiera, all’altezza di Grignano, per arrivare all’abitato di Santa Croce, nei pressi del cimitero, si allungano sensibilmente. facebook Traffico regolare su tutta la rete autostradale e stradale della Toscana #viabiliTOS x.com