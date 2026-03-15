Traffico più sicuro | Semafori col conto alla rovescia

Da ilrestodelcarlino.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cesena, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione proposta da Cesena 2024 per installare dispositivi elettronici a conto alla rovescia sui semafori delle principali intersezioni del centro e delle zone limitrofe. L'obiettivo è migliorare la sicurezza nel traffico pedonale e veicolare, rendendo più chiara e anticipata la durata del rosso e del verde. La decisione riguarda sia semafori pedonali che veicolari distribuiti nel territorio comunale.

Cesena, 15 marzo 2026 – La mozione presentata da Cesena 2024 per l’implementazione di dispositivi elettronici a conto alla rovescia (countdown) presso le principali intersezioni semaforiche del territorio comunale, pedonali e veicolari è stata approvata all’unanimità. L’iniziativa si pone l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza stradale, ridurre l’impatto ambientale e promuovere una cultura della mobilità consapevole. “L’obiettivo non è solo tecnico, ma anche culturale – afferma il consigliere Piero Berti – intendiamo fornire ai cittadini strumenti che riducano l’incertezza in prossimità dei semafori, oltre a dare uno strumento in più per ridurre le infrazioni del codice della strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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