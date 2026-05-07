Selvaggia Lucarelli ha espresso dubbi sull'inchiesta riguardante Andrea Sempio e la vicenda di Chiara Poggi, sottolineando di non aver mai creduto alla versione ufficiale. La giornalista ha commentato la presenza di alcuni elementi che, a suo avviso, non trovano conferma nei fatti emersi durante le indagini. La discussione si concentra sulle testimonianze e sui dettagli forniti nel procedimento giudiziario, senza avanzare supposizioni o giudizi personali.

Non è mai stata convinta dell'inchiesta su Andrea Sempio, tantomeno della sua colpevolezza. E oggi Selvaggia Lucarelli si scaglia con veemenza contro la Procura di Pavia, che ha chiesto il rinvio a giudizio per il 38enne accusato di aver ucciso da solo Chiara Poggi la mattina del 13 agosto del 2007 a Garlasco. A maggior ragione dopo le (clamorose) intercettazioni di cui il Tg1 ha fornito una anticipazione, subito dopo l'interrogatorio dell'uomo a Pavia. Il 14 aprile del 2025, un mese dopo aver saputo di essere di nuovo indagato, Sempio viene registrato mentre parla da solo nella sua auto e confessa di aver visto il video intimo di Chiara e del fidanzato Alberto Stasi (condannato in via definitiva a 16 anni per omicidio) e di aver avuto un contatto telefonico con la ragazza, un approccio respinto dalla vittima.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Selvaggia Lucarelli, "Sempio e Chiara Poggi in pigiama": un sospetto pesantissimo

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