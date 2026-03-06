La battaglia delle famiglie Il Tar dà ragione ai genitori Ok alla schiscetta a scuola

Il Tar ha deciso a favore dei genitori in merito alla possibilità di portare la pranzo da casa nella scuola di Venegono Superiore. La disputa riguardava l’autorizzazione a usare la schiscetta durante le pause, diventando un tema che coinvolge le regole scolastiche e le scelte delle famiglie. La questione si è evoluta in un dibattito pubblico tra genitori e istituzioni scolastiche.

A scuola con la schiscetta sì o no? La domanda è diventata una questione giuridica e organizzativa capace di accendere il dibattito tra famiglie e istituzione scolastica a Venegono Superiore. Nei giorni scorsi il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha dato ragione ai genitori che avevano contestato il divieto imposto dall'istituto comprensivo: il pranzo portato da casa non può essere escluso senza valutare soluzioni alternative. Alcuni genitori avevano deciso di rivolgersi ai giudici amministrativi dopo che la scuola aveva ribadito il proprio "no" alla possibilità di far consumare ai ragazzi il pranzo preparato a casa.