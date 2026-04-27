Potenza rivoluziona l’asilo | nasce il nuovo Polo dell’Infanzia

Il Comune di Potenza ha annunciato l’avvio del progetto per il nuovo Polo dell’Infanzia, previsto per l’11 giugno 2026. Il progetto, finanziato dalla Regione Basilicata, riguarda servizi dedicati ai bambini dai 0 ai 6 anni e combina elementi di pedagogia e architettura. La realizzazione mira a creare un centro dedicato all’infanzia che integrerà aspetti educativi e strutturali per questa fascia di età.

? Cosa sapere Il Comune di Potenza avvia il percorso Il Polo dell'Infanzia l'11 giugno 2026.. Il progetto finanziato dalla Regione Basilicata integra pedagogia e architettura per i servizi 0-6.. Il Comune di Potenza, insieme a UD Servizi alla Persona, IDmakers e all’Istituto degli Innocenti di Firenze, avvia il percorso formativo Il Polo dell’Infanzia con il primo appuntamento fissato per l’11 giugno 2026. La sfida riguarda la gestione dei servizi per la fascia 0-6 anni, un tema che tocca da vicino le famiglie del territorio. Finanziato dal Dipartimento per la Salute e le politiche per la Persona della Regione Basilicata, il progetto mira a trasformare i centri educativi in veri presidi sociali e infrastrutture territoriali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza rivoluziona l’asilo: nasce il nuovo Polo dell’Infanzia Notizie correlate Leggi anche: Fondi da Roma per il nuovo polo dell’infanzia Leggi anche: Abano Terme: 320.000 euro per il nuovo Polo dell’Infanzia a settembre