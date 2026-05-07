Domani a Roseto si gioca il terzo incontro della serie di semifinali, con la Sella Cento che può chiudere la serie con una vittoria. Dopo il successo schiacciante di gara 2, il tecnico della squadra ha commentato l'andamento della partita e ha sottolineato che in casa degli avversari il gioco cambia. La squadra avversaria ha già affrontato questa situazione in passato e rappresenta un ostacolo importante.

Al termine di gara 2, dominata dalla Sella Cento nei confronti della Liofilchem Roseto, un soddisfatto coach Bonacina ha analizzato la prestazione della sua squadra. "Una partita positiva per noi, che però vale 1 come quella di domenica: aver vinto di 23 punti rimanendo in vantaggio per 40 minuti non significa niente di particolare, si resetta tutto perché venerdì andremo a giocare a Roseto, sarà una bolgia e sappiamo tutti come è finita un mese fa, l’ultima volta che Cento ha giocato al Pala Maggetti. Ci portiamo in dote il 2-0 – prosegue il coach biancorosso – ma siamo consapevoli di cosa ci aspetta: hanno giocatori di grande esperienza e personalità che faranno uno step in più perché giocheranno davanti al loro pubblico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sella, domani a Roseto il primo match point. Bonacina: "Attenzione, in casa loro è diverso"

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