Torino-Inter | il primo match point Scudetto per Chivu

Domenica 26 aprile alle 18:00 si gioca a Torino, dove l'Inter affronta la squadra ospite in una partita decisiva per la corsa allo scudetto. La squadra di casa scende in campo con l’obiettivo di ottenere una vittoria che potrebbe significare il primo match point per il titolo. La partita si svolge allo stadio Grande Torino e rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni.

Il giorno della verità è arrivato. Domenica 26 aprile, alle ore 18:00, l’ Inter scende in campo allo stadio Grande Torino con la concreta possibilità di cucirsi sul petto lo scudetto della stella. A sole cinque giornate dal termine del campionato, la squadra di Mister Chivu affronta il primo match point tricolore, forte di un vantaggio siderale di dodici lunghezze sulla seconda in classifica. Tuttavia, la festa nerazzurra non dipenderà esclusivamente dal risultato ottenuto in terra piemontese: per l’aritmetica certezza, l’Inter dovrà infatti guardare anche ai risultati di Milan e Napoli, impegnati nei rispettivi scontri diretti. Il clima in...🔗 Leggi su Forzainter.eu

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INTER GENOA 2-0 Chivu: Scudetto Da 5 anni non ci vengono dati meriti, non va mai bene niente

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