Al termine della prima partita, il tecnico della squadra ha commentato la prestazione dei suoi, sottolineando come gli avversari abbiano mostrato molta determinazione e convinzione. Ha aggiunto che la serie è molto equilibrata e che si aspetta una seconda sfida ancora più difficile e intensa. Bonacina ha inoltre osservato che, guardando negli occhi gli avversari, si è reso conto di quanto siano motivati a portare a casa il risultato.

Al termine di gara 1 coach Bonacina ha analizzato la prestazione della sua squadra. "Quando ho salutato i nostri avversari ho percepito nei loro sguardi e nelle loro facce molta determinazione e convinzione, sono sicuro che gara 2 sarà tostissima e durissima. Ovviamente sono contento per la vittoria, ma siamo solo 1-0, la serie è apertissima ed è stato solo il primo episodio. Gara 1 si è giocata più sui binari congeniali a Roseto, anche se abbiamo vinto noi: è stata una partita spezzettata, abbiamo subito a rimbalzo offensivo, la Liofilchem è una squadra molto esperta e i suoi giocatori sanno giocare queste partite. Siamo stati bravi a limitare Harrison, ma so già che in gara 2 vorrà aggredire la partita e caricarsi la squadra sulle spalle e sono convinto che i suoi compagni saranno pronti a seguirlo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bonacina non si illude. "Serie apertissima, vedrete che domani sarà tutto diverso»

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