Bonacina non si illude Serie apertissima vedrete che domani sarà tutto diverso
Al termine della prima partita, il tecnico della squadra ha commentato la prestazione dei suoi, sottolineando come gli avversari abbiano mostrato molta determinazione e convinzione. Ha aggiunto che la serie è molto equilibrata e che si aspetta una seconda sfida ancora più difficile e intensa. Bonacina ha inoltre osservato che, guardando negli occhi gli avversari, si è reso conto di quanto siano motivati a portare a casa il risultato.
Al termine di gara 1 coach Bonacina ha analizzato la prestazione della sua squadra. "Quando ho salutato i nostri avversari ho percepito nei loro sguardi e nelle loro facce molta determinazione e convinzione, sono sicuro che gara 2 sarà tostissima e durissima. Ovviamente sono contento per la vittoria, ma siamo solo 1-0, la serie è apertissima ed è stato solo il primo episodio. Gara 1 si è giocata più sui binari congeniali a Roseto, anche se abbiamo vinto noi: è stata una partita spezzettata, abbiamo subito a rimbalzo offensivo, la Liofilchem è una squadra molto esperta e i suoi giocatori sanno giocare queste partite. Siamo stati bravi a limitare Harrison, ma so già che in gara 2 vorrà aggredire la partita e caricarsi la squadra sulle spalle e sono convinto che i suoi compagni saranno pronti a seguirlo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie correlate
Leggi anche: Bonacina vince e resetta tutto: ora si entra in trincea per i play out
Leggi anche: Serie D, si torna in campo domani. Sarà decisiva per il Manfredonia!
Altri aggiornamenti
Si parla di: Bonacina non si illude. Serie apertissima, vedrete che domani sarà tutto diverso.
Bonacina non si illude. Serie apertissima, vedrete che domani sarà tutto diverso»Al termine di gara 1 coach Bonacina ha analizzato la prestazione della sua squadra. Quando ho salutato i nostri avversari ho percepito nei loro sguardi e nelle loro facce molta determinazione e convi ... sport.quotidiano.net
Lazio-Udinese, Bonacina si complica la vita da solo: gestione dei cartellini nonsenseGli avvenimenti da moviola nella trentaquattresima giornata di Serie A. Analizzata la prova del signor Bonacina, della sezione di Bergamo ... cittaceleste.it