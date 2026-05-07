Sei Nazioni femminile | le titolari che sfideranno l’Inghilterra Serve un’impresa storica

L’Italia del rugby femminile si appresta a affrontare una partita importante contro l’Inghilterra, prima classificata nel ranking mondiale. La squadra italiana ha annunciato le titolari e le riserve per questa sfida, che si preannuncia difficile e impegnativa. La partita si svolgerà in un contesto di grande attesa, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo contro una delle avversarie più forti a livello internazionale.

L’Italia del rugby femminile si prepara a una sfida molto complicata contro l’Inghilterra prima al mondo: chi giocherà e chi andrà in panchina Sfida titanica per l’Italia femminile. Sabato 9 maggio alle 15.00 allo Stadio Lanfranchi, le Azzurre affrontano l’Inghilterra nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026. Di fronte c’è la numero uno del ranking, campione del mondo in carica e regina imbattuta del torneo da sette edizioni. Un tabù storico da scardinare: ventidue vittorie inglesi in altrettanti precedenti. Il ct Fabio Roselli ha ufficializzato la formazione, puntando su un pack aggressivo e una backline capace di verticalizzare. Prima linea composta da Turani, Vecchini e Zanette, con Fedrighi e Frangipani a presidiare le seconde.🔗 Leggi su Sportface.it

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