L’Italia di rugby femminile si prepara per la quarta giornata del Sei Nazioni 2026, con una partita in programma sabato 9 maggio alle 15 contro l’Inghilterra. La squadra, guidata dal commissario tecnico Fabio Roselli, ha reso note le ventidue atlete convocate per questa sfida. L’incontro si giocherà nel penultimo turno del torneo, che vede le azzurre impegnate nel tentativo di migliorare il posizionamento in classifica.

Prosegue la marcia di avvicinamento dell’ Italia alla quarta giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: le azzurre, guidate dal CT Fabio Roselli, affronteranno nel penultimo impegno della manifestazione l’Inghilterra nel match in programma sabato 9 maggio alle ore 15.00 allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma. Il tecnico azzurro per la sfida contro le campionesse del mondo conferma in blocco il gruppo che aveva preparato, prima della settimana di pausa, il match contro la Scozia, poi vinto: anche in questo caso saranno 34 le azzurre al lavoro. L’Italia si ritroverà in raduno a Parma e nella città ducale si allenerà alla Cittadella del Rugby, per preparare al meglio la sfida contro la selezione che si trova al numero 1 del ranking mondiale, e che non è stata mai battuta dalle azzurre nella storia in 22 precedenti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sei Nazioni femminile 2026, le convocate dell’Italia per il match contro l’Inghilterra

ENGLAND INJURY CRISIS KILDUNNE'S STORY! | Women’s Six Nations Round 2 Preview | Rugby Paper Roundup

Notizie correlate

Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il match del Sei Nazioni contro la FranciaLa finale della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile si disputerà domenica 29 marzo alle ore 15.

Italia Femminile rugby, le convocate per la sfida contro l’Irlanda nel Sei Nazioni 2026Il CT Fabio Roselli ha scelto le 30 Azzurre che prepareranno la trasferta di Galway per la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni Femminile 2026.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Italia - Inghilterra al Sei Nazioni 2026: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming | Rugby donne; Italia-Scozia al Sei Nazioni femminile in tv e streaming: dove vedere il match; Italy v Scotland - Women's Six Nations Rugby - 25 April 2026 - Guinness Sei Nazioni Femminile; Sei Nazioni femminile 2026: l'Italia ospita la Scozia per il primo sussulto nel torneo. La preview del match.

Sei Nazioni femminile 2026, le convocate dell’Italia per il match contro l’InghilterraProsegue la marcia di avvicinamento dell'Italia alla quarta giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: le azzurre, guidate dal CT Fabio Roselli, ... oasport.it

Irlanda-Italia oggi, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, tv, programma, streamingProseguirà oggi, sabato 18 aprile, alle ore 18.40 italiane, il percorso delle azzurre nel Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: l'Italia del CT Fabio ... oasport.it

Federazione Italiana Rugby. . In occasione del Sei Nazioni Maschile 2026, la #FIR consolida il proprio percorso verso una gestione sostenibile degli eventi allo Stadio Olimpico, in continuità con la certificazione ISO 20121 già ottenuta nelle precedenti edizi - facebook.com facebook

I risultati della 3ª giornata del Guinness Sei Nazioni Femminile 2026 🟣 #GuinnessW6N #LovelyDayW6N x.com