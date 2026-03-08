Sei Nazioni Inghilterra sconfitta storica dall’Italia | shock della stampa britannica

Durante la quarta giornata del Sei Nazioni 2026, l’Italia ha battuto l’Inghilterra 23-18 all’Olimpico di Roma. La sconfitta è stata definita storica dalla stampa britannica, che ha espresso grande sorpresa per il risultato. L’Inghilterra, tradizionalmente considerata una delle favorite, ha subito una battuta d’arresto che ha suscitato reazioni di shock e sorpresa sui media del Regno Unito.

L'Italia trionfa sull'Inghilterra. La stampa inglese è rimasta profondamente sconvolta dopo la storica sconfitta dell'Inghilterra di rugby contro l'Italia, battuta 23-18 all'Olimpico di Roma nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026. Le reazioni dei principali quotidiani britannici non hanno tardato ad arrivare: dal "in rovina" del The Telegraph allo "umiliati" del Times, passando per il "crisi totale" del Guardian. La 'devastazione' secondo i media britannici. Il The Telegraph non ha usato mezzi termini: " L'Inghilterra è in rovina, non ha mostrato ritmo né organizzazione, mentre l'Italia ha giocato in modo straordinario.

