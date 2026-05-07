Il commissario tecnico della squadra femminile di rugby ha annunciato le giocatrici che affronteranno l’Inghilterra nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026. Sono state ufficializzate quindici titolari e otto riserve, pronte a scendere in campo sabato 9 maggio alle 15. La lista comprende atlete di diverse regioni, pronte a competere nel match che si disputerà in Italia.

Fatta l’Italia che scenderà in campo nella quarta giornata del Sei Nazioni femminile 2026 di rugby: il CT Fabio Roselli ha diramato l’elenco delle 15 titolari e delle 8 riserve che scenderanno in campo sabato 9 maggio alle ore 15.00 allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma contro l’Inghilterra. Le inglesi sono le campionesse del mondo in carica, hanno vinto le ultime sette edizioni del torneo, si trovano al numero 1 del ranking mondiale e non sono state mai battute dalle azzurre nella storia in 22 precedenti. In prima linea ci saranno Turani, Vecchini e Zanette, con Fedrighi e Frangipani in seconda e Veronese, Ranuccini e Giordano in terza. In mediana scelte Stefan e Madia, i centri saranno Mannini e Sillari, col triangolo allargato formato da D’Incà, Muzzo e Ostuni Minuzzi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sei Nazioni femminile 2026, la formazione dell’Italia per la sfida con l’Inghilterra

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Sei Nazioni femminile 2026, le convocate dell’Italia per il match contro l’InghilterraProsegue la marcia di avvicinamento dell’Italia alla quarta giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: le azzurre, guidate dal CT Fabio...

Sei Nazioni, i convocati dell’Italia per la sfida all’Inghilterra: tornano a disposizione 4 azzurriNell’unica settimana di pausa del Sei Nazioni 2026 di rugby, l’Italia torna già al lavoro per la quarta giornata, che vedrà gli azzurri impegnati in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Italy v England - Women's Six Nations Rugby - 09 May 2026 - Guinness Sei Nazioni Femminile; Italia - Inghilterra al Sei Nazioni 2026: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming | Rugby donne; Sei Nazioni femminile 2026, le convocate dell’Italia per il match contro l’Inghilterra; Sei Nazioni Femminile: Pausa con tre verdetti pesanti.

Sei Nazioni femminile 2026, la formazione dell’Italia per la sfida con l’InghilterraFatta l'Italia che scenderà in campo nella quarta giornata del Sei Nazioni femminile 2026 di rugby: il CT Fabio Roselli ha diramato l'elenco delle 15 ... oasport.it

Sei Nazioni femminile 2026, le convocate dell’Italia per il match contro l’InghilterraProsegue la marcia di avvicinamento dell'Italia alla quarta giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: le azzurre, guidate dal CT Fabio Roselli, ... oasport.it

Sabato alle 15 allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, Italia ed Inghilterra si affrontano nel match che darà il via al quarto turno del Guinness Sei Nazioni femminile 2026 #GuinnessW6N #LovelyDayW6N - facebook.com facebook

L’Italia ha battuto la Scozia nella terza giornata del Sei Nazioni femminile di rugby x.com