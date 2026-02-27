Sei Nazioni i convocati dell’Italia per la sfida all’Inghilterra | tornano a disposizione 4 azzurri

Per la quarta giornata del Sei Nazioni 2026, l’Italia ha comunicato i convocati per la partita contro l’Inghilterra, in programma sabato 7 marzo alle 17 allo Stadio Olimpico di Roma. Durante questa settimana di pausa, quattro giocatori sono tornati a disposizione della nazionale, che si prepara ad affrontare la sfida in casa contro gli avversari inglesi.

Nell’unica settimana di pausa del Sei Nazioni 2026 di rugby, l’Italia torna già al lavoro per la quarta giornata, che vedrà gli azzurri impegnati in casa contro l’Inghilterra nell’incontro in programma allo Stadio Olimpico di Roma sabato 7 marzo alle 17.40. Gonzalo Quesada ha diramato l’elenco dei convocati per il match con gli inglesi, nel quale figurano nuovamente i nomi di Tommaso Allan, Gianmarco Lucchesi, Stephen Varney e Juan Ignacio Brex. L’Italia si ritroverà a Roma domenica 1 marzo, mentre la formazione verrà annunciata giovedì 5 marzo alle 16.30. Il commissario tecnico dell’Italia parla proprio dei giocatori recuperati al sito federale: “Abbiamo alcuni rientri nel gruppo come Allan, Brex, Lucchesi e Varney. 🔗 Leggi su Oasport.it

