Seginho | Noi puntavamo a vincere la Champions Bartesaghi confessa | Prima al Milan c’erano più campioni

Durante l’intervista a “Off The Pitch”, Serginho e Davide Bartesaghi hanno parlato delle rispettive esperienze nel Milan. Serginho ha affermato che la squadra puntava a vincere la Champions League, mentre Bartesaghi ha ricordato come, in passato, la formazione fosse composta da più campioni. L’intervista ha messo a confronto due epoche diverse del club, evidenziando le differenze tra le rose di allora e quelle attuali.

Due epoche diverse, la stessa maglia. L’episodio 5 di 'Off The Pitch', in diretta dal Museo Mondo Milan di Casa Milan e presentato da 'Socios.com', ha messo a confronto Serginho e Davide Bartesaghi. 34 anni di differenza, ma lo stesso amore per il Diavolo. L’ex terzino sinistro rossonero (1999-2008) e il laterale classe 2005 hanno ripercorso passato e presente del club tra aneddoti, confessioni e obiettivi futuri. Serginho ha aperto con un ricordo di Silvio Berlusconi: “Berlusconi è una persona spettacolare, ho avuto la fortuna di condividere con lui tanti anni. Il milanista numero uno”. Poi l’inizio della carriera: “All'inizio è stata dura.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Seginho: “Noi puntavamo a vincere la Champions”, Bartesaghi confessa: “Prima al Milan c’erano più campioni” Notizie correlate Bartesaghi prima di Milan-Juventus: “Partita che si descrive da sola, decisiva per la Champions”Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato a ‘Milan TV’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si... Milan, Bartesaghi sul Torino: “Noi dobbiamo pensare a noi stessi”Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' nel pre partita della sfida tra Milan e Torino valida per la 30^ giornata del...