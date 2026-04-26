Prima della sfida tra Milan e Juventus, il difensore del Milan ha dichiarato che si tratta di una partita che si commenta da sola, definendola decisiva per la qualificazione alla Champions League. La gara si svolgerà nel pomeriggio, con entrambe le squadre che arrivano a questo confronto con aspettative alte e obiettivi chiari. I toni sono concentrati e le due formazioni si preparano ad affrontarsi con determinazione.

Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato a ‘Milan TV’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Momento importante, partita decisiva per la stagione, un Milan-Juventus decisivo per la Champions. È una partita che si descrive da sola, è pur sempre un Milan-Juventus dove ci giocheremo tanto noi e loro. "Si giocherà tanto sugli esterni, uno contro uno. Ci siamo allenati tanto in settimana, spero che faremo bene".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bartesaghi prima di Milan-Juventus: “Partita che si descrive da sola, decisiva per la Champions”

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