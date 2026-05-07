Sef Virtus | Piazzolla in Nazionale e record storico per Paganelli

A Oderzo, un giovane mezzofondista ha conquistato la maglia azzurra, segnando una vittoria importante in ambito nazionale. Nel frattempo, Paganelli ha battuto un record che durava da 44 anni, stabilendo un nuovo primato storico nel suo settore. La Virtus Piazzolla ha annunciato l’ingresso di Piazzolla in Nazionale, segnando un passaggio significativo per il club e i suoi atleti.

? Cosa scoprirai Chi è il giovane mezzofondista che ha conquistato l'azzurro a Oderzo?. Come ha fatto Paganelli a battere un record fermo da 44 anni?. Quali nuovi primati societari ha infranto lo sprinter della Sef Virtus?. Cosa aspettano i due atleti dalle prossime convocazioni nazionali?.? In Breve Piazzolla vince a Stezzano con 31’10 sotto la guida tecnica di Marco Simoni.. Paganelli batte il record di Roberto Piana del 1982 con 47”23 a Modena.. Lo sprinter segna 15”59 sui 150 metri a Foligno e 10”47 sui 100 metri.. La squadra guidata dal presidente Stefano Cuccoli punta ai raduni nazionali a Roma.. Edoardo Piazzolla ottiene la convocazione in Nazionale dopo aver corso la dieci chilometri a Oderzo il primo maggio, segnando un passo fondamentale nel percorso del mezzofondista della Sef Virtus.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sef Virtus: Piazzolla in Nazionale e record storico per Paganelli Notizie correlate Record e convocazione: il velocista Paganelli vola verso la Nazionale? Cosa sapere Filippo Paganelli stabilisce nuovi primati regionali nei 150 e 300 metri a Foligno e Modena. Virtus Roma: il logo storico torna sulla nuova magliaLa Virtus Roma ha fatto ritorno al Campidoglio per svelare la nuova divisa che riporta al centro il logo storico della società, un simbolo che...