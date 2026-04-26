Record e convocazione | il velocista Paganelli vola verso la Nazionale

Filippo Paganelli ha stabilito nuovi record regionali nei 150 e 300 metri durante le gare disputate a Foligno e Modena. La sua performance lo ha portato a essere convocato per la nazionale, segnando un passo importante nella sua carriera sportiva. La partecipazione alle prossime competizioni nazionali rappresenta un passo avanti nel suo percorso atletico.

? Cosa sapere Filippo Paganelli stabilisce nuovi primati regionali nei 150 e 300 metri a Foligno e Modena.. L'atleta della Virtus Bologna ottiene la convocazione in nazionale per i Mondiali in Botswana.. Il ventitreenne Filippo Paganelli, atleta cresciuto con l’Atletica 85 Faenza e attualmente impegnato con la Virtus Emilsider Bologna, ha ottenuto una convocazione nella nazionale assoluta dopo aver stabilito nuovi primati regionali nelle discipline di velocità. La scalata del velocista faentino verso l’élite dell’atletica italiana ha subito un’accelerazione decisiva durante le recenti competizioni disputate tra Foligno e Modena. L’11 aprile scorso, nell’impianto di Foligno, l’atleta ha segnato un tempo di 15.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Record e convocazione: il velocista Paganelli vola verso la Nazionale Notizie correlate Dopo il nuovo record regionale assoluto arriva la convocazione in Nazionale: ora il velocista faentino sogna i mondialiNon solo importanti record a livello regionale, ora il faentino Filippo Paganelli sogna in grande con la Nazionale. Dosso da record e Simonelli verso i Mondiali: Frinolli svela i segreti della velocista azzurraNella nuova puntata di Sprint Zone ospite Giorgio Frinolli, tecnico di alcuni dei migliori velocisti italiani e figura sempre più centrale... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dopo il nuovo record regionale assoluto arriva la convocazione in Nazionale: ora il velocista faentino sogna i mondiali; Record, vittorie e convocazione azzurra: la crescita del velocista faentino Filippo Paganelli; Raccolta solidale da record per i quartieri di Cesena; Malen segna in Bologna-Roma e avvicina il record di Balotelli. Olandese a undici centri in Serie A. Dopo il nuovo record regionale assoluto arriva la convocazione in Nazionale: ora il velocista faentino sogna i mondialiGrandi soddisfazioni per Filippo Paganelli, velocista cresciuto nelle file dell’Atletica 85 Faenza. Andrà al ritiro della Nazionale per i test della staffetta 4x100 ... ravennatoday.it Record, vittorie e convocazione azzurra: la crescita del velocista faentino Filippo PaganelliDalla pista della Graziola di Faenza alle prime esperienze con la maglia della Virtus Emilsider Bologna, passando per record regionali e convocazioni ... ravennanotizie.it #Malen no-stop: 11 gol in #SerieA e un record quasi eguagliato. Il dato di Donyell #ASRoma #BolognaRoma x.com L'epopea record d'incassi nelle nostre sale dal 30 aprile. Al Far East Film Festival di Udine il regista Lee Sang-il: “Tre ore di film sono un rischio necessario contro la distrazione del pubblico” Leggi l'articolo #Kokuho - facebook.com facebook