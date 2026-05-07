Seconda giornata di Lector in Scienza a Conversano | il programma

Si è aperta la seconda giornata di Lector in Scienza a Conversano, con un incontro dedicato alla comunicazione della scienza e al suo ruolo nella vita quotidiana. Il festival, promosso dalla Fondazione “Giuseppe Di Vagno”, prosegue con approfondimenti sui modi in cui la scienza può raggiungere un pubblico più vasto e sui vari interventi che essa compie nella società. La manifestazione coinvolge esperti e appassionati in discussioni e presentazioni.

Deve e può la scienza parlare a tutti? E in quanti modi la scienza interviene nella vita di ogni giorno? Se ne parlerà nel corso del primo appuntamento della seconda giornata di Lector in Scienza, il festival di divulgazione scientifica promosso e organizzato dalla Fondazione “Giuseppe Di Vagno.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate A Conversano la quinta edizione di Lector in Scienza: etica e scienza, intelligenza artificiale e trasformazioni socialiQuinta edizione per Lector in Scienza, il festival di divulgazione scientifica promosso e organizzato dalla Fondazione “Giuseppe Di Vagno... Conversano: da oggi “Lector in Scienza” Quinta edizioneDi seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Una giornata dedicata alla costruzione della pace anche attraverso gli strumenti più...