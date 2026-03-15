Il Bayern Monaco potrebbe scendere in campo contro l’Atalanta con il quinto portiere a causa di una serie di infortuni tra i portieri della rosa. La squadra tedesca sta affrontando una lunga lista di problemi fisici che ha portato alla necessità di utilizzare giocatori in ruoli non abituali. Novità importanti arrivano dall’infermeria in vista della partita di Champions League.

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© Calcionews24.com - Bayern Monaco con il quinto portiere contro l’Atalanta? Emergenza senza fine per i tedeschi, arrivano novità importanti dall’infermeria verso la Champions

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