Anche Merz vola da Xi Jinping per accordi su clima ed export | Tagliare le relazioni sarebbe come tirarsi la zappa sui piedi

L’ Europa non può non fare i conti con la Cina. E nonostante le minacce commerciali di Donald Trump, i leader europei hanno capito che con Pechino si deve dialogare e, soprattutto, fare affari. Così, dopo il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron, anche il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, è volato nella Repubblica Popolare per incontrare Xi Jinping. Il clima era apparso ottimo fin dalla vigilia, con il leader della Cdu che si era detto impaziente di arrivare nel Paese asiatico, preannunciando che “sarebbe un errore perseguire un decoupling dalla Cina”, tagliare le relazioni equivale a “darci la zappa sui piedi”. E di risultati il cancelliere sembra averne portati a casa. Accolto con gli onori militari dal premier Li Qiang nella Grande Sala del Popolo, Merz ha poi visto Xi alla Diaoyutai State Guesthouse, prima di dirigersi a Hangzhou, polo logistico e tecnologico della Cina orientale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

