Si sono dati la zappa sui piedi | l’Ue sotto accusa per l’eccesso di regole sull’intelligenza artificiale

Il vertice internazionale sull’intelligenza artificiale del 2026, tenutosi a Nuova Delhi, ha portato a critiche contro l’Unione Europea. La causa principale riguarda le regole troppo restrittive dell’UE, che ostacolano l’innovazione nel settore. Le aziende tecnologiche europee si trovano in difficoltà, mentre i competitor mondiali avanzano più rapidamente. La forte regolamentazione ha portato alcune imprese a spostare investimenti e ricerca fuori dai confini europei. La discussione si concentra ora su come rivedere le norme senza perdere controllo sulla sicurezza.

Il vertice globale sull'intelligenza artificiale del 2026, ospitato a Nuova Delhi, ha segnato un cambio di clima nei confronti dell'Unione europea. Se solo pochi anni fa Bruxelles veniva considerata un punto di riferimento nel dibattito internazionale sulla governance dell'IA, oggi l'approccio europeo è finito nel mirino di governi, aziende e osservatori del settore. Il messaggio emerso con chiarezza durante la settimana di incontri e panel è stato diretto: non seguire il modello europeo. Dal ruolo guida alle critiche internazionali. Nel 2023, al primo summit sulla sicurezza dell'IA nel Regno Unito, l'Unione europea era impegnata nella definizione della sua prima legge organica sull'intelligenza artificiale, l'Artificial Intelligence Act.