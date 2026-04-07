Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, l’Italia è finita sotto i riflettori di testate internazionali, con commenti che paragonano il calcio nazionale a un Titanic in acque tempestose. I giornali europei dedicano ampio spazio alle difficoltà del settore, evidenziando la presenza di dirigenti più avanti con l’età e analizzando la crisi che attraversa il movimento calcistico italiano. La notizia ha suscitato discussioni e preoccupazioni a livello globale, alimentando un dibattito acceso sulle sorti del calcio nel paese.

L’Italia per la terza volta consecutiva non qualificata ai Mondiali ha attirato l’attenzione di media internazionali già dall’immediato post Bosnia, con le prime pagine dei quotidiani sportivi europei dedicate tutti agli azzurri. Con il passare dei giorni l’attenzione sul tema però non è scemata e il New York Times ha deciso di analizzare il problema, mettendo insieme tutti gli elementi venuti fuori nell’ultima settimana e il “sentiment” degli italiani. Un’analisi che demolisce quello che è il sistema del calcio italiano, con il quotidiano americano che scrive “una totale disconnessione tra loro tre e il mondo esterno”, in riferimento alla richiesta di Gravina a Gattuso e Buffon di rimanere anche dopo la qualificazione mancata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dirigenti dai capelli bianchi al comando”: per il “New York Times” il calcio italiano è “come il Titanic”

Milano Cortina 2026: dai pizzoccheri (celebrati dal New York Times) al tiramisù, per gli atleti il cibo italiano è da «Oh my God!»Pasta e pizza, campioni a tavola Gli «Anelli Olimpici», la pasta ufficiale ideata dal Comitato Olimpico Internazionale e presentata dall’iconico chef...

Il Times e il calcio italiano: “È povero, non ha strutture e non coltiva i giovani. Uno shock il Napoli fuori dalla Champions”"Il campionato italiano è al quarto posto per ricavi complessivi dei campionati europei.