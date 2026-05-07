Scuole senza barriere a Galliate | 120mila euro dal Ministero per l' istituto Calvino

Il comune di Galliate ha ricevuto un finanziamento di 120.000 euro dal Ministero dell’istruzione e del merito destinato all’eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole locali. Questa somma sarà utilizzata per interventi di miglioramento presso l’istituto Calvino, con l’obiettivo di rendere gli ambienti più accessibili a tutti gli studenti. La cifra rappresenta una parte delle risorse assegnate dal Ministero per l’edilizia scolastica.

Il comune di Galliate ha ottenuto un finanziamento di 120.000 euro dal ministero dell’istruzione e del merito per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici. Il progetto si è classificato al primo posto in Piemonte e al quinto a livello nazionale nella graduatoria del.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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