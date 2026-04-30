Note senza barriere alla Biblioteca Calvino di Torino | la musica classica diventa accessibile ai non udenti

Martedì 5 maggio, alle ore 17, la Biblioteca Calvino di Torino ospiterà "Trame d’ascolto", uno spettacolo di pianoforte e voce ideato per essere completamente accessibile anche alle persone con disabilità uditive e sordità. L'iniziativa, che vede protagoniste Claudia Lupo e Chiara Sonzogni, nasce.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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