Riprendono le visite delle scuole al Mercato Agro Alimentare di Padova

Questa mattina, 11 marzo, il Mercato Agro Alimentare di Padova (MAAP) ha ricevuto degli ospiti particolari: i bambini di due classi dell'Istituto Comprensivo Arcobaleno, ufficialmente i primi piccoli visitatori del 2026. Un appuntamento ormai consolidato da sei anni, pensato per portare gli.