Scuola sciopero e mobilitazione | il Fronte della Gioventù Comunista scende in piazza

Giovedì 7 si sono svolte numerose manifestazioni e presidi in diverse città italiane, coinvolgendo sia il personale docente e Ata che gli studenti, in occasione dello sciopero nazionale. La mobilitazione ha visto una partecipazione significativa, con decine di eventi organizzati sul territorio. La protesta è stata promossa dal Fronte della Gioventù Comunista, che ha sceso in piazza per sostenere le proprie richieste.

Decine di manifestazioni e presidi si sono svolti, giovedì 7, in tutta Italia in occasione dello sciopero nazionale del personale docente e Ata, con un’ampia partecipazione anche da parte degli studenti. In numerose città, tra cui Ferrara, si sono registrate iniziative davanti a scuole e uffici.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

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