Scuola sciopero contro la riforma dei tecnici | mobilitazione della Cgil davanti all' industriale Marconi

Giovedì, nelle scuole di Forlì-Cesena, si sono verificati scioperi indetti dalla Flc Cgil in risposta alla riforma dei tecnici. La mobilitazione ha coinvolto le strutture situate davanti all’industriale Marconi, con manifestazioni e presidi. La decisione di aderire allo sciopero nazionale riguarda l’intera giornata e mira a portare l’attenzione su questioni legate al settore scolastico e alle nuove normative.