Scuola sciopero contro la riforma dei tecnici | mobilitazione della Cgil davanti all' industriale Marconi
Giovedì, nelle scuole di Forlì-Cesena, si sono verificati scioperi indetti dalla Flc Cgil in risposta alla riforma dei tecnici. La mobilitazione ha coinvolto le strutture situate davanti all’industriale Marconi, con manifestazioni e presidi. La decisione di aderire allo sciopero nazionale riguarda l’intera giornata e mira a portare l’attenzione su questioni legate al settore scolastico e alle nuove normative.
La Flc Cgil di Forlì-Cesena conferma l’adesione allo sciopero nazionale indetto per l’intera giornata di giovedì. “L’astensione dal lavoro, che riguarderà docenti, personale Ata e dirigenti, è la risposta decisa a una riforma dell'istruzione tecnica che il sindacato definisce un ‘taglio al.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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