Caserta scende in piazza dopo il blocco della Flotilla | Trasformiamo l' indignazione in mobilitazione

A Caserta, le persone si sono radunate in piazza in risposta al blocco delle imbarcazioni civili dirette a Gaza, fermate in acque internazionali da parte delle forze israeliane. L’evento si è svolto dopo la notizia dell’intervento militare, che ha impedito il passaggio di aiuti umanitari destinati alla Striscia. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini che hanno espresso il loro dissenso attraverso discorsi e slogan.

Caserta scende in piazza per la Flotilla, dopo che Israele ha fermato in acque internazionali imbarcazioni civili dirette a Gaza per portare aiuti umanitari. Un atto di ‘pirateria’ condannato dai leader mondiali e che ha provocato l'indignazione della società civile, con decine di manifestazioni.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Messina scende in piazza per la Flotilla bloccata: presidi in tutta Italia dopo l’intercettazione in acque internazionaliLa vicenda della Global Sumud Flotilla, partita con l’obiettivo di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, ha innescato una forte ondata di... Flotilla bloccata, gli attivisti reggini scendono in piazza: inizia oggi la mobilitazione permanenteAnche a Reggio protesta in piazza per il blocco delle imbarcazioni di Global Sumud Flotilla, che a pochi giorni dalla partenza sono state... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: CASERTA – Summit Internazionale San Leucio 250. Il lavoro tra memoria e futuro, 1 e 2 maggio Archivio di Stato / Reggia di Caserta; Torino scende in piazza con il corteo del Primo Maggio. Ma c'è l'incognita Askatasuna; CASERTA - Rilascio dei certificati anagrafici: dal 4 maggio operativo un nuovo sportello presso la sede del Comune in Piazza Vanvitelli; Elezioni a Marcianise, Giuseppe Golino scende in campo a sostegno di Velardi. CASERTA. Choc in piazza Padre Pio: uomo si denuda davanti a bambini. Ambulanza sul postoCASERTA – Nel pomeriggio di oggi in piazza Padre Pio, a Caserta, un uomo sulla quarantina, in evidente stato confusionale, si sarebbe abbassato i pantaloni alla presenza di alcuni bambini che si trova ... casertace.net CASERTA - Emergenza in Piazza Matteotti: sgomberato il palazzo al civico 60 per gravi pericoli strutturali. Stessa misura per alcuni immobili al civico 57 L’ORDINANZA16:51:31 CASERTA. La Commissione Straordinaria del Comune di Caserta ha emesso un’Ordinanza di sgombero urgente per il fabbricato di cinque piani sito in Piazza Matteotti n. 60, ritenuto in grave peri ... casertafocus.net Fias Caserta. Isai Escobar · Dancing In The Glory. ADESSO CAPISCI PIZZAFIAS non è una pizza. È il momento in cui i veri subacquei di FIAS Caserta si riconoscono. Stessa tavola, stessa lingua: mare, immersioni, viaggi, storie che solo chi scende davvero p - facebook.com facebook