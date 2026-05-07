A Benevento si è svolto un corteo di protesta contro le decisioni del Governo riguardo alla scuola pubblica, al riarmo e alla possibile reintroduzione della leva militare obbligatoria. La manifestazione si inserisce in una mobilitazione nazionale che coinvolge diverse città e che mira a esprimere opposizione a queste misure. La protesta ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e cittadini che hanno sfilato nel centro cittadino, portando bandiere e cartelli.

Tempo di lettura: 3 minuti Anche Benevento ha aderito alla mobilitazione nazionale promossa contro i processi di trasformazione della scuola pubblica, il riarmo e l’ipotesi di un ritorno della leva militare obbligatoria. In piazza il sindacato Usb insieme agli studenti del Sas, gli Studenti Autorganizzati Sanniti, che hanno contestato l’utilizzo delle risorse pubbliche per la guerra chiedendo una presa di posizione netta contro il conflitto. La manifestazione è partita da piazza Orsini per poi concludersi a piazza Risorgimento con un corteo cittadino. Il presidio è stato convocato anche a sostegno della Global Sumud Flotilla e per denunciare il sequestro di Saif Abukeshek e Tiago Avila, cittadini rispettivamente di Spagna e Brasile.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scuola, guerra e leva militare: corteo di protesta a Benevento contro il Governo

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