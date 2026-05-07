Scuola e famiglia | il ruolo nella società odierna | a Lanciano incontro-dibattito con Francesco Barone

Da chietitoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lanciano si è tenuto un incontro-dibattito incentrato sul rapporto tra scuola e famiglia e sulla loro collaborazione nella società contemporanea. L’evento ha visto la partecipazione di un esperto del settore, che ha affrontato temi legati all’importanza di un dialogo costante tra insegnanti e genitori. La discussione ha coinvolto diversi intervenuti, interessati a conoscere le modalità di rafforzamento di questa relazione nel contesto attuale.

Il ruolo cruciale della sinergia tra istituzioni scolastiche e nuclei familiari torna al centro del dibattito pubblico. Venerdì 8 maggio, alle ore 17, nella sala “Benito Lanci” di Lanciano, si terrà l’incontro dal titolo: “Scuola e famiglia: il ruolo nella società odierna”. L'iniziativa nasce con.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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