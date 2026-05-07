Scuola e famiglia | il ruolo nella società odierna | a Lanciano incontro-dibattito con Francesco Barone

A Lanciano si è tenuto un incontro-dibattito incentrato sul rapporto tra scuola e famiglia e sulla loro collaborazione nella società contemporanea. L’evento ha visto la partecipazione di un esperto del settore, che ha affrontato temi legati all’importanza di un dialogo costante tra insegnanti e genitori. La discussione ha coinvolto diversi intervenuti, interessati a conoscere le modalità di rafforzamento di questa relazione nel contesto attuale.

Il ruolo cruciale della sinergia tra istituzioni scolastiche e nuclei familiari torna al centro del dibattito pubblico. Venerdì 8 maggio, alle ore 17, nella sala “Benito Lanci” di Lanciano, si terrà l’incontro dal titolo: “Scuola e famiglia: il ruolo nella società odierna”. L'iniziativa nasce con.🔗 Leggi su Chietitoday.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Lanciano, gli studenti dei licei classico e artistico incontrano Francesco Barone ambasciatore di pace nel mondo“Pace, solidarietà e volontariato” è il tema al centro di un incontro particolarmente significativo che si terrà venerdì 20 febbraio, nell’aula magna... Gli studenti del liceo classico e artistico di Lanciano incontrano Francesco Barone, ambasciatore di pace nel mondoL’iniziativa, promossa dall’associazione Altri Orizzonti, si svolgerà venerdì 20 febbraio con un doppio appuntamento nelle due scuole superiori di...