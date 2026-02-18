Gli studenti del liceo classico e artistico di Lanciano incontrano Francesco Barone ambasciatore di pace nel mondo

Il liceo classico e artistico di Lanciano ospita venerdì 20 febbraio alle 8 Francesco Barone, noto come ambasciatore di pace. La presenza dell’esperto arriva dopo un episodio di tensione tra studenti, che ha portato alla richiesta di approfondire i valori di solidarietà e collaborazione. Durante l’incontro, Barone parlerà delle sue esperienze e di come promuove il dialogo tra culture diverse. L’obiettivo è coinvolgere i giovani in un confronto diretto su temi di pace e volontariato. L’evento si svolgerà nell’aula magna della scuola.

L'iniziativa, promossa dall'associazione Altri Orizzonti, si svolgerà venerdì 20 febbraio con un doppio appuntamento nelle due scuole superiori di Lanciano "Pace, solidarietà e volontariato" è il tema al centro di un incontro particolarmente significativo che si terrà il prossimo 20 febbraio, alle 8.30 nell'aula magna del liceo classico "Vittorio Emanuele" e alle 11.30 in quella del liceo artistico "Palizzi" di Lanciano. Relatore noto e autorevole di questo progetto destinato agli studenti, e promosso dall'associazione Altri Orizzonti, è Francesco Barone, docente di Pedagogia della cooperazione sociale e internazionale all'università dell'Aquila, ambasciatore di pace nel mondo e simbolo di impegno nel volontariato a livello internazionale.