Lanciano gli studenti dei licei classico e artistico incontrano Francesco Barone ambasciatore di pace nel mondo

Francesco Barone, ambasciatore di pace nel mondo, visita gli studenti di Lanciano per parlare di solidarietà e volontariato, suscitando grande interesse tra i giovani. La sua presenza, annunciata dall’organizzazione scolastica, rappresenta un’occasione per approfondire il valore della pace attraverso esempi concreti di progetti umanitari portati avanti in varie zone del pianeta. Nell’incontro, i ragazzi potranno ascoltare storie di impegno e di speranza, e porre domande direttamente all’ambasciatore.

"Pace, solidarietà e volontariato" è il tema al centro di un incontro particolarmente significativo che si terrà venerdì 20 febbraio, nell'aula magna del liceo classico "Vittorio Emanuele" e nell'aula magna del liceo artistico "G.Palizzi" di Lanciano. "Al centro dell'incontro ci sarà il ruolo fondamentale della scuola e dei giovani nella promozione della pace, della solidarietà e del volontariato. L'appuntamento – dichiara Dina Nasuti, presidente di Altri Orizzonti - vuole essere un momento di riflessione e di confronto su temi importanti, di grande attualità e valore civile, offrendo agli studenti strumenti per sviluppare senso critico e responsabilità sociale.

