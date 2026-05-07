Scuola Columba Auteri chiede indagini | dubbi sui fondi e i lavori

Il dirigente scolastico della scuola Columba ha richiesto approfondimenti sulle modalità di gestione dei fondi e sulla conclusione dei lavori. Sono stati sollevati dubbi riguardo alla firma dei documenti che attestavano la conclusione dell’intervento e sulla liquidazione dei finanziamenti relativi a un cantiere ancora in corso. Le autorità competenti stanno valutando le pratiche amministrative e le eventuali irregolarità nelle procedure di gestione.

? Cosa scoprirai Chi ha firmato i documenti che dichiaravano conclusi i lavori?. Come sono stati liquidati i fondi per un cantiere ancora aperto?. Perché i sopralluoghi dei Carabinieri smentiscono le relazioni inviate al Ministero?. Quali rischi reali corre la sicurezza degli studenti della scuola Columba?.? In Breve Avviso ai creditori pubblicato a novembre 2025 nonostante lavori ancora in corso.. Sopralluogo con Carabinieri il 22 aprile 2026 rivela cantiere non concluso.. Ipotesi di truffa aggravata e falsità ideali su atti pubblici a Sortino.. Rischio per la sicurezza degli studenti dovuto a rendicontazioni ministeriali errate.. Il deputato regionale Carlo Auteri ha depositato un nuovo esposto presso la Procura della per richiedere indagini urgenti sui lavori eseguiti presso l’edificio scolastico Columba di Sortino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola Columba, Auteri chiede indagini: dubbi sui fondi e i lavori Notizie correlate Sicilia, allarme frane: fondi bloccati e indagini sui verticiLa gestione del rischio idrogeologico in Sicilia è finita sotto la lente d’ingrandimento dopo che le indagini sulla frana di Niscemi hanno coinvolto... Castelleone: dubbi sui fondi della discarica e nuovo regolamento edilizio? Cosa scoprirai Perché i fondi della discarica sono stati accantonati per anni? Come cambieranno le regole per costruire casa a Castelleone? Chi è... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scuola Columba a Sortino: nuovo esposto in Procura; Lavori alla scuola Columba di Sortino, Auteri in Procura: Atti falsi per certificare opere non finite; Il caso Sortino finisce in Procura: esposto di Auteri ed è scontro politico nel Centrodestra. Il caso Sortino finisce in Procura: esposto di Auteri ed è scontro politico nel CentrodestraLa vicenda della scuola Columba di Sortino approda in Procura. Il deputato regionale della Democrazia Cristiana, Carlo Auteri, ha presentato un esposto chiedendo alla magistratura di verificare eventu ... blogsicilia.it Auteri, anche problemi di sicurezza in cantiere scuola a SortinoDopo il sopralluogo effettuato ieri all'Istituto Columba, la situazione appare ancora più grave di quanto già denunciato. Così il deputato regionale Carlo Auteri, che interviene nuovamente sul caso ... ansa.it SULLA POLEMICA RELATIVA ALLA SCUOLA COLUMBA DI SORTINO Il gobbo andava e veniva, ma la sua gobba non la vedeva… (cit.) Questo non è più ( ma non lo è mai stato) qualcosa che possa assomigliare al dibattito politico. Una serie di polemiche d - facebook.com facebook