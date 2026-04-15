Sicilia allarme frane | fondi bloccati e indagini sui vertici

In Sicilia, la questione delle frane è tornata al centro dell’attenzione dopo che le autorità hanno avviato indagini sui vertici regionali coinvolti nella gestione del rischio idrogeologico. Le indagini si concentrano sulla frana di Niscemi e sui fondi destinati alla prevenzione, che risultano attualmente bloccati. I presidenti regionali in carica dal 2010 al 2026 sono iscritti nel registro degli indagati.

La gestione del rischio idrogeologico in Sicilia è finita sotto la lente d’ingrandimento dopo che le indagini sulla frana di Niscemi hanno coinvolto i vertici della Regione siciliana, con i presidenti in carica dal 2010 al 2026 tra i soggetti indagati. Al centro della polemica politica si trova l’accusa di una cronica incapacità gestionale che avrebbe lasciato il territorio esposto a pericoli noti da tempo, mentre le risorse destinate alla sicurezza del suolo restano ampiamente inutilizzate. Un dato numerico emerge con forza nel dibattito sulla responsabilità politica: durante il periodo di governo Schifani e Musumeci, solo 400 milioni di euro sono stati effettivamente impiegati su un totale di 1,2 miliardi destinati alla difesa contro il dissesto idrogeologico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, allarme frane: fondi bloccati e indagini sui vertici Notizie correlate Molise a rischio frane: Saia lancia l’allarme su fondi e tecnologiaDaniele Saia, presidente della Provincia di Isernia, richiede un intervento immediato dello Stato per potenziare le risorse economiche e tecnologiche... Molise, via al portale digitale: controllo totale sui fondi per le franeI consiglieri regionali Angelo Primiani e Andrea Greco hanno presentato una mozione per istituire un portale digitale dedicato alla trasparenza dei... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: In Molise si è fermata la frana più estesa d’Europa: oggi in Cdm i primi fondi; Molise via al portale digitale | controllo totale sui fondi per le frane. Frana di Niscemi, le nuove fasi dell’inchiesta destinata ad allargarsiUn elenco di interventi stabilito dopo la frana del 1997. Era più di un campanello di allarme, ma sarebbe stato ignorato quasi del tutto. A cominciare dai sistemi di monitoraggio a tutela degli abitan ... livesicilia.it Frana di Niscemi, 13 indagati. Tra loro gli ultimi quattro governatori della Sicilia: da Lombardo a SchifaniIl procuratore: Fondi per 12 milioni, mai spesi. Inchiesta sul dissesto idrogeologico dal 2010 al 2026: accuse di disastro colposo e danni da frana ... tg.la7.it Ciclone Harry, per la frana di Niscemi indagati gli ultimi quattro governatori della Sicilia facebook Tgr Rai Sicilia (@TgrRaiSicilia) on X x.com