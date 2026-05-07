scuola chirurgia robotica formazione innovazione e riferimento internazionale

A Grosseto, si sta sviluppando una scuola dedicata alla chirurgia robotica, che si distingue per la sua formazione avanzata e l’uso di tecnologie di ultima generazione. Questa struttura si propone come un punto di riferimento nel settore sanitario a livello internazionale, offrendo programmi di formazione specifici per professionisti e integrando strumenti innovativi nelle pratiche cliniche. La presenza di questa scuola rappresenta un passo importante nel campo della chirurgia assistita da robot.

Grosseto protagonista nel panorama dell’innovazione sanitaria. La Scuola di chirurgia robotica della Asl è stata infatti presentata alla Camera dei Deputati come esempio di eccellenza capace di coniugare ricerca, formazione e assistenza, confermando il ruolo della Scuola grossetana come uno dei principali poli italiani della robotica applicata alla medicina. Un percorso iniziato oltre vent’anni fa, quando la chirurgia robotica muoveva i primi passi. Era il 2000 quando a Grosseto veniva eseguito uno dei primi interventi robotici, seguito nel 2003 dalla nascita della Scuola speciale Acoi. Da allora, il progetto si è sviluppato fino a raggiungere numeri di rilievo internazionale: più di 1.🔗 Leggi su Lanazione.it

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